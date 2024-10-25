बेदाग त्वचा के लिए Shivangi Joshi के सिंपल स्किन केयर रूटीन को करें फॉलो
Ankita Kumari
| Oct 25, 2024
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' की नायरा उर्फ शिवांगी जोशी जल्द ही कुशाल टंडन के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं.
एक्ट्रेस शिवांगी जोशी अपनी खूबसूरती को लेकर खूब सुर्खियां बटोरती हैं.
इस रिपोर्ट में हम आपको शिवांगी जोशी के सिंपल स्किन केयर रूटीन के बारे में बताएंगे.
शिवांगी जोशी अपने चेहरे को रोज 2 से 3 बार वाश करती हैं.
शिवांगी अपनी स्किन की रोजाना टोनिंग और मॉइश्चराइजिंग करती हैं.
मेकअप के लिए शिवांगी जोशी हमेशा फ्लॉलेस फाउंडेशन बेस लगाना पसंद करती हैं.
शिवांगी जोशी खुद को हाईड्रेटेड रखने के लिए एक दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीती हैं.
पानी के अलावा शिवांगी जोशी रोजाना नारियल पानी भी पीती हैं.
शिवांगी जोशी अपनी डाइट में हरी सब्जियां और फ्रूट्स को शामिल करती हैं.
