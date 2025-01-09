ऑनलाइन लहंगा खरीदना पड़ जाएगा भारी! अब कभी भी न दोहराएं ये 6 गलतियां

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 09, 2025

आजकल महिलाएं जमकर ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं.

शादी के सीजन में लहंगा वगैरा की शॉपिंग खूब की जाती हैं. लेकिन कई बार ये खरीददारी मन की नहीं होती है.

इसमें कोई न कोई खराबी जरूर मिल जाती है. ऐसे में आपको इन 6 गलतियों से हमेशा बचना चाहिए.

महिलाएं सस्ता प्रोडक्ट देखकर तुरंत आर्डर करने की गलती कर बैठती हैं, जिसकी वजह से उन्हें अच्छे क्वालिटी का कपड़ा नहीं मिल पाता है.

कई बार हम साइज चार्ट की जांच किए बिना ही लहंगा ऑर्डर कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं.

मौसम के हिसाब से कपड़ा आरामदायक होना बहुत जरूरी है. ऐसे में कपड़े के फैब्रिक की जांच जरूर करनी चाहिए.

लहंगा हो या कोई कपड़ा ऑनलाइन खरीददारी में कंपनी की रिटर्न पॉलिसी को जरूर समझना चाहिए.

कई बार महिलाएं लहंगा वगैरा किसी भी वेबसाइट से ऑर्डर कर देती हैं और बाद में शिकायत करती हैं. ऐसे में किसी ऑथेंटिक वेबसाइट से ही कपड़े मंगवाने चाहिए.

हम ऑनलाइन आर्डर के वक्त रिव्यू और रेटिंग पर ध्यान नहीं देते हैं. ये बहुत बड़ी गलती हैं.

