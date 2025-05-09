‘बजरंगी भाईजान’ की मुन्नी की इन तस्वीरों को देख हो जाएंगे दीवाने, देसी लुक में लगती हैं कमाल

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | May 09, 2025

'बजरंगी भाईजान' फिल्म में मुन्नी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस बहुत क्यूट और खूबसूरत हैं.

बजरंगी भाईजान की मुन्नी का नाम हर्षाली मल्होत्रा है.

एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.

हर्षाली का फैशन सेंस बहुत कमाल का है. ये एथनिक ड्रेस में बहुत सुंदर लगती हैं.

इस फोटो में एक्ट्रेस ने व्हाइट साड़ी पहनी है, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रहीं हैं.

इस फोटो में हर्षाली ने लहंगा पहना है, इस लहंगा में वो बहुत क्यूट लग रहीं हैं.

एक्ट्रेस का यह लुक भी बहुत सुंदर लग रहा है. एक्ट्रेस का क्यूट अंदाज लोगों को बहुत पसंद आता है.

