यूट्यूब की ये टीचर्स बॉलीवुड की हसीनाओं को भी सुंदरता में देती हैं मात
Ankita Kumari
| Oct 18, 2024
आज कल के बच्चें यूट्यूब के जरिए काफी कुछ सीखते हैं.
यूट्यूब में ऐसी कई टीचर्स हैं जो न सिर्फ खूबसूरत हैं बल्कि काफी टैलेंटेड भी हैं.
इस रिपोर्ट में हम आपको उन टीचर्स के नाम बताएंगे जिसे ब्यूटी विथ ब्रेन कहा जाता है.
यूट्यूब की पॉपुलर और सुन्दर टीचर्स में से एक अनुष्का चौधरी हैं, जो बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाती हैं.
बायजूस की टीचर खुस्भु कोहली काफी खूबसूरत हैं, जो यूट्यूब पर मैथ्स पढ़ाती हैं.
अनअकैडेमी की टीचर शिप्रा मिश्रा बच्चों को इंग्लिश सिखाती हैं.
इस लिस्ट में अनअकैडेमी की फिजिक्स टीचर तम्मना चौधरी का नाम भी शामिल है.
दिव्या त्रिपाठी यूट्यूब चैनल अड्डा 247 पर पॉलीटिकल साइंस पढ़ाती हैं.
डांस टीचर मुस्कान कालरा का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.
