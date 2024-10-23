'बाहुबली' एक्टर प्रभास के जन्मदिन पर देखें ये 10 एक्शन फिल्में
| Oct 23, 2024
साउथ इंडस्ट्री के डार्लिंग कहे जाने वाले एक्टर प्रभास का आज बर्थडे है.
फिल्म 'सालार पार्ट 1' में प्रभास ने जबरदस्त एक्शन दिखाया है.
फिल्म 'राधे श्याम' में प्रभास एक्ट्रेस पूजा हेगडे को गुंडों से बचाते देखे थे.
2023 में आई फिल्म 'छत्रपति' में प्रभास ने अपने एक्शन सीन्स से ऑडियंस को अपना दीवाना बनाया था.
एक्शन थ्रिलर फिल्म 'साहो' में प्रभास ने श्रद्धा कपूर के साथ रोमांस किया था.
फिल्म 'खतरनाक खिलाड़ी' में भी प्रभास ने धांसू एक्शन सीन किए थे.
साइंस एक्शन फिल्म 'कल्कि' में प्रभास अमिताभ बच्चन के साथ एक्शन करते नजर आए हैं.
प्रभास ने फिल्म 'मुन्ना' में एक्शन के साथ-साथ रोमांस का भी तड़का लगाया है.
फिल्म 'बिल्ला' में प्रभास का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था.
फिल्म 'डार्लिंग' में प्रभास एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के साथ नोंक- झोंक करते देखे हैं
प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 1' और 'बाहुबली 2' दोनों में कमाल का एक्शन देखने को मिला था. प्रभास की ये फिल्म सुपरहिट रही थी.
