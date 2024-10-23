'बाहुबली' एक्टर प्रभास के जन्मदिन पर देखें ये 10 एक्शन फिल्में

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 23, 2024

साउथ इंडस्ट्री के डार्लिंग कहे जाने वाले एक्टर प्रभास का आज बर्थडे है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'सालार पार्ट 1' में प्रभास ने जबरदस्त एक्शन दिखाया है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'राधे श्याम' में प्रभास एक्ट्रेस पूजा हेगडे को गुंडों से बचाते देखे थे.

Source: Bollywoodlife.com

2023 में आई फिल्म 'छत्रपति' में प्रभास ने अपने एक्शन सीन्स से ऑडियंस को अपना दीवाना बनाया था.

Source: Bollywoodlife.com

एक्शन थ्रिलर फिल्म 'साहो' में प्रभास ने श्रद्धा कपूर के साथ रोमांस किया था.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'खतरनाक खिलाड़ी' में भी प्रभास ने धांसू एक्शन सीन किए थे.

Source: Bollywoodlife.com

साइंस एक्शन फिल्म 'कल्कि' में प्रभास अमिताभ बच्चन के साथ एक्शन करते नजर आए हैं.

Source: Bollywoodlife.com

प्रभास ने फिल्म 'मुन्ना' में एक्शन के साथ-साथ रोमांस का भी तड़का लगाया है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'बिल्ला' में प्रभास का जबरदस्त एक्शन देखने को मिला था.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'डार्लिंग' में प्रभास एक्ट्रेस काजल अग्रवाल के साथ नोंक- झोंक करते देखे हैं

Source: Bollywoodlife.com

प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 1' और 'बाहुबली 2' दोनों में कमाल का एक्शन देखने को मिला था. प्रभास की ये फिल्म सुपरहिट रही थी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Kareena Kapoor छोले भटूरे समेत दिल्ली के इन डिशेस की हैं बड़ी फैन

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.