हिंदी में देखें अल्लू अर्जुन की ये 10 बेस्ट फिल्में
Bollywood Staff
| Oct 15, 2024
साउथ के सुपर स्टार अल्लू अर्जुन की इन धमाकेदार फिल्मों में जबरदस्त एक्शन और स्टोरी देखने को मिलेगी.
'बन्नी द हीरो' फिल्म में अल्लू अर्जुन ने अपने रोमांटिक अंदाज से ऑडियंस को अपना दीवाना बना दिया था.
'पुष्पा :द राइस' अल्लू अर्जुन की सबसे हिट फिल्म में से एक है. इसका दूसरा पार्ट भी जल्द ही रिलीज होने वाला है.
'वारुदु' में अल्लू अर्जुन अमेरिका में रहने वाले लड़के की भूमिका में दिखे थे. अल्लू अर्जुन ने इस फिल्म में भी धांसू एक्शन किया था.
फिल्म 'वेदम' में अल्लू अर्जुन ने कमाल की एक्टिंग की है. इस फिल्म में उनका धांसू एक्शन भी देखने को मिला था.
फिल्म 'सराइनोडु' में अल्लू अर्जुन का गैंगस्टर रुप आपको चौंका देगा, इस फिल्म में उन्होंने धमाकेदार एक्शन सीन्स किए हैं.
'रेस गुर्रम: लकी द रेसर' में श्रुति हासन के साथ अल्लू अर्जुन रोमांस करते दिखे थे.
फिल्म 'डेंजरस खिलाड़ी' अल्लू अर्जुन की ब्लाॅकबस्टर फिल्मों में से एक है.ये फिल्म साउथ के थिएटर में खूब चली थी.
अल्लू अर्जुन की फिल्म 'अला वैकुंठपुरमलो' ने साउथ सिनेमा मे कमाल कर दिया था. इस फिल्म का रीमेक बॉलीवुड में शहजादा मूवी के नाम से बना था.
'आर्य : एक दीवाना' फिल्म में अल्लू अर्जुन ने एक अमीर लड़के का रोल किया है. इस फिल्म की स्टोरी देखने लायक है.
फिल्म 'रुद्रमादेवी' में अल्लू अर्जुन ने अनुष्का शेट्टी के साथ जबरदस्त एक्टिंग की थी. इस मूवी में उनके साथ राणा दग्गुबती ने भी काम किया है.
