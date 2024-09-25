अमेजन प्राइम पर आज ही देख डाले ये 10 कॅामेडी फिल्में
Bollywood Staff
| Sep 25, 2024
विक्की कौशल- तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म 'बैड न्यूज़' कॅामेडी से भरपूर है।
कुणाल खेमू के निर्देशक में बनी 'मडगांव एक्सप्रेस' को देखकर हंसते रह जाएंगे।
जॅकी श्रॅाफ -नीना गुप्ता स्टारर फिल्म 'मस्त में रहने का' लोगों को खूब हंसा रही है।
अक्षस कुमार की कॅामेडी फिल्म 'खट्टा- मीठा' देख लोग अपनी हंसी नही रोक पाते हैं।
निर्देशक सौरभ शुक्ला के अंडर बनी 'ड्राई डे' को लोगों ने खूब पंसद किया था।
विक्की कौशल की 'द ग्रेट इंडियन फैमिली' एक कॅामेडी फैमिली ड्रामा है।
राजकुमार राव की कॅामेडी फिल्म 'बहन होगी तेरी' लोगों को खूब भा रही है
मलयालम फिल्म 'आवेशम' एक मजेदार एक्शन कॅामेडी फिल्म है।
'गुड न्यूज' में अक्षय कुमार नें अपनी धांसू कॅामेडी से सबको लोट-पोट कर दिया था ।
फिल्म 'नानू की जानू' भी एक जबरजस्त हॅारर कॅामेडी फिल्म है।
