इन 10 फिल्मों में दिखी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के रोमांस की झलक
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 16, 2024
हेमा मालिनी और धर्मेंद्र 90's की खूबसूरत जोड़ियों में से एक थी. लोग इन की फिल्मों के लिए खूब एक्साइटेड रहते थे.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'नया जमाना' में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अपने हक के लिए अमीर सेठ से लड़ाई लड़ते हैं. इस फिल्म में दोनों कपल की भूमिका में दिखे थे.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'तुम हसीन मैं जवान' में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी एक दूसरे के साथ रोमांस करते दिखे थे.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'सीता और गीता' में हेमा मालिनी डबल रोल में दिखी थीं. इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ उनकी केमेस्ट्री को लोगों ने खूब पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने फिल्म 'राजा जानी' में अपने नटखट अंदाज से ऑडियंस का दिल जीत लिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'जुगनू' में धर्मेंद्र एक अमीर बिजनेस मैन का रोल करते दिखे थे, जो जरूरतमंदों की मदद करता है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'दोस्त' में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ शत्रुघन सिन्हा ने भी एक अहम भूमिका निभाई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
'पत्थर और पायल' में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की एक्टिंग देखने लायक थी. इस फिल्म में विनोद खन्ना ने भी अहम रोल निभाया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'कहते हैं मुझको राजा' में भी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र एक दूसरे के साथ रोमांस करते नजर आए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
सुपरहिट फिल्म 'शोले' में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी साथ में दिखे थे. हेमा मालिनी ने बसंती के किरदार से सबका दिल जीत लिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'मां' में भी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र एक दूसरे के साथ नजर आए थे. इस फिल्म को इंडियन ऑडियंस ने खूब पसंद किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: प्रियंका चोपड़ा की तरह साड़ी पहन त्योहार में खुद को बनाएं खूबसूरत
अगली वेब स्टोरी देखें.