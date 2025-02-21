Netflix की 12 बेस्ट सस्पेंस मूवीज! हर एक में छिपे हैं कयामत वाले रहस्य

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Feb 21, 2025

मलयालम भाषा में बनी फिल्म Iratta का सस्पेंस कमाल का है.

फिल्म Monica, O My Darling देख आपका दिमाग हिल जाएगा.

सस्पेंस से भरी फिल्म Forensic की मिस्ट्री अंत तक नहीं सुलझती हैं.

फिल्म Mrs. Serial Killer का क्लाइमेक्स देख आपका दिल दहल उठेगा.

फिल्म Game Over एक दिमाग घुमा देने वाली सस्पेंस थ्रिलर मूवी है.

Raat Akeli Hai के खौफनाक सीन्स आपको डरा भी सकते हैं.

फिल्म Sajini Shinde Ka Viral Video भी कमाल की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है.

फिल्म Do Patti का सस्पेंस देख आप अपना सिर पकड़ लेंगे.

Andhaghaaram एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है.

Class of 83 में आपको शानदार थ्रिल और सस्पेंस देखने को मिलता है.

फिल्म CBI 5 की कहानी बड़ी खतरनाक है.

थ्रिल और एक्शन से भरपूर फिल्म Sikandar Ka Muqaddar आपको बहुत पसंद आएगी.

