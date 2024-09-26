IMDb पर सबसे ज्यादा रेटिंग वाली बॉलीवुड फिल्में
Ankita Kumari
| Sep 26, 2024
फिल्म '3 इडियट्स' को आईएमडीबी पर 8.4 रेटिंग मिली है।
'दंगल' फिल्म ने आईएमडीबी पर 8.3 रेटिंग हासिल की है।
आमिर खान की फिल्म 'तारे जमीन' को 8.3 रेटिंग मिली है।
फिल्म 'पीके' को आईएमडीबी पर 8.1 रेटिंग दी गई है।
'12वीं फेल' फिल्म को भी अच्छी खासी रेटिंग मिली है।
'रंग दे बसंती' फिल्म ने आईएमडीबी से 8.1 रेटिंग पा ली है।
फिल्म 'लगान' को भी आईएमडीबी पर 8.1 रेटिंग दी गई है।
शाहरुख खान की फिल्म 'माय नेम इज खान' ने 7.9 रेटिंग हासिल की है।
फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' ने आईएमडीबी से 8.2 रेटिंग पा ली है।
'स्वदेस' फलम को आईएमडीबी पर 8.2 रेटिंग दी गई है।
