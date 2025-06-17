कभी सपने में भी नहीं सोची होगी इस मूवी की एंडिंग, भयानक क्लाइमेक्स देख हिल जाएगा दिमाग

Jun 17, 2025

अपने साइंस फिक्शन वाली कई फिल्में देखी होंगी. आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहे हैं.

तमिल भाषा की यह साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी, जिसे केजी बालासुब्रमण्य ने डायरेक्ट किया है.

इस फिल्म में साउथ के स्टार जीवा और प्रिया भवानी शंकर लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी बड़ी जबरदस्त है.

साइंस और हॉरर से भरपूर यह फिल्म एक कपल के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक ब्लैक होल में फंस जाते हैं. बाकि आगे की कहानी बड़ी लाजवाब है.

फिल्म की कहानी सेकंड हाफ में ऐसा मोड़ लेती है जिसे देख हर कोई सोच में पड़ जाए. फिल्म का क्लाइमेक्स देख आपका दिमाग हिल जाएगा.

तमिल भाषा में मौजूद इस फिल्म को आप YouTube पर हिंदी डबिंग में देख सकते हैं. फिल्म का नाम Black है.

