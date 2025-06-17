कभी सपने में भी नहीं सोची होगी इस मूवी की एंडिंग, भयानक क्लाइमेक्स देख हिल जाएगा दिमाग
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 17, 2025
अपने साइंस फिक्शन वाली कई फिल्में देखी होंगी. आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
तमिल भाषा की यह साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी, जिसे केजी बालासुब्रमण्य ने डायरेक्ट किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस फिल्म में साउथ के स्टार जीवा और प्रिया भवानी शंकर लीड रोल में हैं. फिल्म की कहानी बड़ी जबरदस्त है.
Source:
Bollywoodlife.com
साइंस और हॉरर से भरपूर यह फिल्म एक कपल के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक ब्लैक होल में फंस जाते हैं. बाकि आगे की कहानी बड़ी लाजवाब है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म की कहानी सेकंड हाफ में ऐसा मोड़ लेती है जिसे देख हर कोई सोच में पड़ जाए. फिल्म का क्लाइमेक्स देख आपका दिमाग हिल जाएगा.
Source:
Bollywoodlife.com
तमिल भाषा में मौजूद इस फिल्म को आप YouTube पर हिंदी डबिंग में देख सकते हैं. फिल्म का नाम Black है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बॉलीवुड की ये एक्ट्रेसेस हैं डांसर नंबर वन, धमाकेदार डांस से हिला देती हैं फ्लोर
अगली वेब स्टोरी देखें.