2024 में इन मूवीज ने पहले दिन बंपर कलेक्शन कर बॉक्स ऑफिस पर किया था कब्जा
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 03, 2024
श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' ने 55.40 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
अजय देवगन की फिल्म 'सिंघम अगेन' ने 43.70 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
कार्तिक आर्यन की फिल्म 'भूल भुलैया 3' ने 36.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
ऋतिक रोशन की फिल्म 'फाइटर' ने 24.60 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' ने 22.50 करोड़ रुपये कमाए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षय कुमार की फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' ने 16.07 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
अजय देवगन की फिल्म 'शैतान' ने 15.21 करोड़ रुपये कमाए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'क्रू' ने 10.28 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने सुनाई अपने दिल टूटने की कहानी, 'बोलीं प्यार न..'
अगली वेब स्टोरी देखें.