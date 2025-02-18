एक्शन से भरपूर 'मार्को' जैसी फिल्में, खतरनाक सीन्स देख कांप उठेगा शरीर
| Feb 18, 2025
हाल ही में आई फिल्म 'Marco' एक शानदार एक्शन- थ्रिलर है. फिल्म का एक्शन हर किसी को अपना दीवाना बना रहा है.
आज हम आपके लिए कुछ ऐसी ही वायलेंट फिल्मों की लिस्ट लाए हैं.
साल 2023 में आई फिल्म Kill में आपको भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा.
फिल्म Revenge - एक हॉलीवुड फिल्म है, जिसमें एक ऐसी लड़की की कहानी दिखाई गई है जो अपने साथ हुए दुष्कर्म का बदला लेती है.
फिल्म Rambo(2008) का भी एक्शन एकदम डरा देने वाला है. ये आपको प्राइम वीडियो और जियो सिनेमा पर मिल जाएगी.
एक्शन से भरपूर Oldboy एक कोरियन फिल्म है. इसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
Ninja Assassin एक हॉलीवुड फिल्म है. फिल्म की पूरी कहानी एक किलर के आसपास घूमती है. नेटफ्लिक्स पर देखें.
Marco को आप अब सोनी लिव पर देख सकते हैं.
