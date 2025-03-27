इन शानदार नॉवेल्स पर आधारित हैं ये सुपरहिट फिल्में, कहानी देख कहेंगे ‘वाह’

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 27, 2025

आर नारायण द्वारा लिखा गया ‘द गाइड’ पर साल 1965 में फिल्म बनी थी. इस फिल्म का नाम ‘गाइड’ था.

‘3 इडियट्स’ फिल्म चेतन भगत के उपन्यास ‘फाइव पॉइंट समवन’ पर आधारित है.

सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ‘काई पो चे’ चेतन भगत की किताब ‘3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ’ पर आधारित है.

विद्या बालन की फिल्म ‘परिणीता’ शरत चंद्र चट्टोपध्याय की किताब ‘परिणीता’ पर आधारित है.

इरफान खान की फिल्म ‘मकबूल’ विलियम शेक्सपियर की किताब ‘मैकबेथ’ पर आधारित है.

प्रियंका चोपड़ा की फिल्म ‘7 खून माफ’ रस्किन बॉन्ड की किताब ‘सुसाना सेवन हस्बैंड’ पर आधारित है.

अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ‘2 स्टेट्स’ चेतन भगत की किताब ‘द स्टोरी ऑफ माई मैरेज’ पर बनी है.

