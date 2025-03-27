इन शानदार नॉवेल्स पर आधारित हैं ये सुपरहिट फिल्में, कहानी देख कहेंगे ‘वाह’
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 27, 2025
आर नारायण द्वारा लिखा गया ‘द गाइड’ पर साल 1965 में फिल्म बनी थी. इस फिल्म का नाम ‘गाइड’ था.
Source:
Bollywoodlife.com
‘3 इडियट्स’ फिल्म चेतन भगत के उपन्यास ‘फाइव पॉइंट समवन’ पर आधारित है.
Source:
Bollywoodlife.com
सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म ‘काई पो चे’ चेतन भगत की किताब ‘3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ’ पर आधारित है.
Source:
Bollywoodlife.com
विद्या बालन की फिल्म ‘परिणीता’ शरत चंद्र चट्टोपध्याय की किताब ‘परिणीता’ पर आधारित है.
Source:
Bollywoodlife.com
इरफान खान की फिल्म ‘मकबूल’ विलियम शेक्सपियर की किताब ‘मैकबेथ’ पर आधारित है.
Source:
Bollywoodlife.com
प्रियंका चोपड़ा की फिल्म ‘7 खून माफ’ रस्किन बॉन्ड की किताब ‘सुसाना सेवन हस्बैंड’ पर आधारित है.
Source:
Bollywoodlife.com
अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ‘2 स्टेट्स’ चेतन भगत की किताब ‘द स्टोरी ऑफ माई मैरेज’ पर बनी है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ईद के लिए बेहद स्पेशल हैं ये मेहंदी डिजाइन, बढ़ जाएगी हाथों की खूबसूरती
अगली वेब स्टोरी देखें.