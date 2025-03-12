राजकुमार हिरानी की सबसे शानदार फिल्में, काम धंधा छोड़ पहली फुर्सत में निपटा डालें
Shreya Pandey
| Mar 12, 2025
इंडियन फिल्म डायरेक्टर राजकुमार हिरानी की इन ब्लॉकबस्टर फिल्मों को आप फैमिली के साथ देख सकते हैं.
‘मुन्नाभाई एमबीबीएस’ यह फिल्म राजकुमार हिरानी की पहली फिल्म थी. बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट हुई थी.
‘लगे रहो मुन्नाभाई’ यह फिल्म मुन्नाभाई एमबीबीएस की सीक्वल थी, यह फिल्म भी लोगों को बहुत पसंद आई थी.
‘3 इडियट्स’ फिल्म को भारत के अलावे दूसरे देशों में भी खूब देखा गया था. यह बहुत शानदार फिल्म है.
‘पीके’ इस फिल्म में धर्म के मुद्दे दिखाए गए हैं. इसे भी आप फैमिली संग देख सकते हैं.
‘संजू’ यह फिल्म संजय दत्त की बायोपिक थी. इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी.
‘डंकी’ फिल्म में शाहरुख खान ने भूमिका निभाया है. यह कॉमेडी ड्रामा फिल्म है.
