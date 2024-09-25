ऑस्कर जाने लायक हैं ये 9 फिल्में

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 25, 2024

आमिर खान की '3 इडियट्स' ऑस्कर लायक फिल्म थी।

शाहरुख खान की फिल्म 'चेन्नई एक्सप्रेस' की कहानी दिल जीतने वाली है।

फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' का नाम इस लिस्ट में शुमार है।

आमिर खान की फिल्म 'तारे जमीन पर' काफी अच्छी फिल्म थी।

'रुस्लान' फिल्म को भी फैंस ने खूब पसंद किया था।

'लैला मजनू' भी ऑस्कर डिजर्विंग फिल्म है।

आमिर खान की फिल्म 'लगान' की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग थी।

'शिद्दत' भी ऑस्कर लायक फिल्म थी।

वियज सेतुपति की फिल्म Maharaja आपको Netflix पर मिल जाएगी.

