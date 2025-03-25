आर माधवन की सुपरहिट और शानदार फिल्में, क्लाइमैक्स देख आ जाएगा मजा
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 25, 2025
'रहना है तेरे दिल में' आर माधवन की ब्लॉकबस्टर फिल्म है. यह एक रोमांटिक फिल्म है.
'3 इडियट्स' में भी माधवन से शानदार एक्टिंग की थी. यह फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई थी.
'विक्रम वेधा' में माधवन ने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई थी. यह भी शानदार मूवी है.
'रोकेट्री द नाम्बी इफेक्ट' भी बहुत शानदार है. इसे माधवन से लिखा भी है और इसे डायरेक्ट भी किया है.
'धोखा राउंड डी कॉर्नर' एक साइकोलॉजी थ्रिलर फिल्म है. इसका सस्पेंस बहुत शानदार है.
'शैतान' फिल्म भी बहुत जबरदस्त है. इसमें माधवन ने ब्लैक मैजिक करने वाले की भूमिका निभाया है.
'तनु वेड्स मनु' में माधवन संग कंगना रनौत ने लीड रोल निभाया था. यह एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है.
