बॉलीवुड की वो 7 कल्ट कॉमेडी फिल्में, जिन्हें देखकर आज भी नहीं रुकती हंसी

Mishra Rajivranjan | Sep 11, 2025

हंगामा

2003 में आई इस फिल्म ने सबको खूब हंसाया था. इसमें अक्षय खन्ना, आफताब शिवदासानी और रिमी सेन शामिल हैं.

दे दना दन

इस फिल्म की कहानी देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

ढोल

यह एक जबरदस्त कॉमेडी फिल्म है, जिसमें 4 दोस्तों की मजेदार कहानी दिखाई गई है जाती है.

भागम भाग

इस फिल्म की कॉमेडी देखकर आप लोटपोट हो जाएंगे.इसमें अक्षय कुमार, गोविंदा और परेश रावल लीड रोल में हैं.

गरम मसाला

2005 में आई इस कॉमेडी फिल्म में अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, परेश रावल, रिमी सेन, नेहा धूपिया और राजपाल यादव शामिल हैं.

हलचल

इस फिल्म में अक्षय खन्ना लीड किरदार निभाते हैं. फिल्म की कहानी आपको खूब हंसाती है.

गोलमाल

रोहित शेट्टी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अजय देवगन, अरशद वारसी और तुषार कपूर कॉमेडी का तड़का लगाते हैं.

