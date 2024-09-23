सिंतबर के आखिरी हफ्ते में रिलीज होंगी ये फिल्में-सीरीज
Sep 23, 2024
2024 में रिलीज हुई फिल्मों और सीरीज को लोगों ने खूब पसंद किया।
'स्त्री 2' समेत कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस किया है।
सितंबर के आखिरी हफ्ते में कई फैमिली और एक्शन फिल्में और सीरीज रिलीज होंगी।
एनटी रामाराव जूनियर-सैफ अली खान स्टारर तेलुगु फिल्म 'देवरा पार्ट-1' 27 सितंबर को रिलीज होने वाली है।
फिल्म 'बिन्नी एंड फैमिली' से वरूण धवन की भतीजी अंजनी धवन बॅालीवुड में डेब्यू करेंगी।
'हवा सिंह' में स्पेशल अपीयरेंस में सलमान खान का बॅाक्सर लुक देखने को मिलेगा।
ZEE 5 पर 27 सितंबर से शोभिता धूलिपाला स्टारर फिल्म 'लव सितारा' रिलीज होने वाली है।
नेटफ्लिक्स पर रोमांटिक कोरियन ड्रामा 'टू माय हैरी' आज से स्ट्रीम होगी।
पार्क एसईओ जून का कोरियन ड्रामा 'ग्योंगसेंओंग क्रिएचर पार्ट 2' भी रिलीज के लिए तैयार है।
'विल एंड हार्पर' डॅाक्यूमेंट्री फिल्म नेटफ्लिक्स पर 27 सितंबर को वर्ल्डवाइड स्ट्रीम होने वाली है।
