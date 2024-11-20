इन 10 गानों ने बनाया था एआर रहमान को संगीत का 'सुल्तान'
| Nov 20, 2024
एआर रहमान ने फिल्म 'स्लमडॉग मिलेनियर' के गाना 'जय हो' के लिए कई ऑवर्ड जीते थे. ये गाना खूब हिट हुआ था.
शाहरुख खान की फिल्म 'आशोका' में एआर रहमान ने 'सन सानन सना' सॅान्ग को बहुत ही खूबसूरती से गाया था.
एआर रहमान का सबसे ज्यादा पंसद किए जाने वाला गाना फिल्म 'रांझणा' का टाइटल सॅान्ग था.
सुपरहिट फिल्म 'रॅाकस्टार' का फेमस सॅान्ग 'कुन फ्या कुन' में एआर रहमान ने अपनी आवाज से ऐसा जादू किया कि ये गाना सुपरहिट बन गया.
फिल्म 'गुरू' के गाने 'बरसो रे' में एआर रहमान ने अपनी आवाज और ऐश्वर्या राय ने अपने डांस से कमाल कर दिया था.
सुपरस्टार फिल्म 'रोजा' मे एआर रहमान ने सॉन्ग 'रोजा' को अपनी आवाज दी थी. यह गाना अब तक लोगों के दिलों पर छाया हुआ है.
एआर रहमान ने फिल्म 'रंग दे बसंती' में सेड सॉन्ग 'लुका छुपी' को गा कर सबकी आंखों को नम कर दिया था
देश भक्ति गाना 'वंदे मातरम' को बहुत ही खूबसूरती से एआर रहमान ने प्रेजेंट किया था.
फिल्म 'दिल्ली 6' के फेमस सॉन्ग 'मास्कली' को भी एआर रहमान ने कंपोज किया है.
फिल्म 'जोधा अकबर' के सॉन्ग 'जश्न ए बहारा' में भी ए आर रहमान ने अपनी आवाज दी है.
