जानिए क्यों ट्विंकल खन्ना को लेकर आमिर खान और फैजल खान के बीच हुआ था झगड़ा

जानिए क्यों ट्विंकल खन्ना को लेकर आमिर खान और फैजल खान के बीच हुआ था झगड़ा
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 29, 2024
साल 2000 में आई फिल्म 'मेला' बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई थी.
इस फिल्म में आमिर खान और फैजल खान दोनों एक्टर्स नजर आए थे.
इन दोनों एक्टर्स के अलावा फिल्म में ट्विंकल खन्ना ने लीड रोल निभाया था.
'मेला' के डायरेक्टर धर्मेश दर्शन ने इस फिल्म को बनाने में कड़ी मेहनत की थी.
फिल्म में आमिर खान, फैजल खान और ट्विंकल खन्ना ने एक से बढ़कर एक सीन दिए.
फिल्म में आमिर खान अपने जिगरी दोस्त फैजल खान से ट्विंकल खन्ना के लिए लड़ाई कर लेते हैं.
फिल्म में आमिर को ट्विंकल खन्ना बहुत पसंद थी और उनसे वो शादी भी करना चाहते थे.
वहीं, फिल्म में उनके दोस्त फैजल खान को ट्विंकल खन्ना पसंद नहीं थीं.
इस वजह से कई बार फिल्म के सीन में आमिर खान और फैजल खान ट्विंकल खन्ना को लेकर झगड़ते दिखते थे.
