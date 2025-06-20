आमिर खान की सबसे शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में, एक बार जरूर देखें
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jun 19, 2025
'राजा हिंदुस्तानी' आमिर खान की शानदार फिल्म है.
आमिर खान की फिल्म 'गजनी' को लोगों ने बहुत पसंद किया था.
'धूम 3' फिल्म आमिर खान के करियर की शानदार फिल्मों में एक है.
'पीके' फिल्म में आमिर ने एक एलियन की भूमिका निभाई थी.
'लगान' फिल्म में एक्टर ने बहुत शानदार एक्टिंग की थी.
'3 इडिट्स' फिल्म आज भी लोगों को बहुत पसंद आती है.
'दंगल' भी में आमिर का अंदाज एक्टर के फैंस को बहुत पसंद आया था.
