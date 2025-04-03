Remo D'Souza की सबसे शानदार फिल्में, वीकेंड पर बना लें देखने का प्लान
Shreya Pandey
| Apr 03, 2025
Remo D'Souza इंडस्ट्री के फेमस एक्टर, डांसर और डायरेक्टर हैं, इन्होंने कई शानदार फिल्में दी हैं.
‘फालतू’ 2011 में रिलीज हुई है. यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है.
‘एबीसीडी 2’ 2015 में आई थी. इसमें वरुण धवन और श्रद्धा कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई हैं.
‘एबीसीडी: एनी बॉडी कैन डांस’ साल 2013 में आई थी. यह एक डांस फिल्म है.
‘रेस 3’ एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसमें सलमान खान और जैकलीन फर्नांडीज ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं.
‘स्ट्रीट डांसर 3डी’ 2020 में पर्दे पर आई. इस फिल्म में भी वरुण धवन और श्रद्धा कपूर ने ने शानदार एक्टिंग की है.
‘अ फ्लाइंग जाट’ में टाइगर श्रॉफ और जैकलीन ने शानदार एक्टिंग की है. इसके गाने भी बहुत शानदार है.
