एक्ट्रेस प्राची देसाई की 7 शानदार फिल्में
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 24, 2025
इस लिस्ट में प्राची की फिल्म Ek Villain भी शामिल है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म Silence... Can You Hear It? प्राची देसाई की एक सस्पेंस से भरी फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
Once Upon a Time in Mumbaai में भी प्राची शामिल हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म Azhar में प्राची इमरान हाशमी के साथ नजर आईं थी.
Source:
Bollywoodlife.com
अभिषेक बच्चन की कॉमेडी फिल्म Bol Bachchan में प्राची देसाई ने शानदार काम किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
प्राची देसाई की फिल्म Life Partner आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
संजय दत्त स्टारर फिल्म Policegiri में प्राची ने कमाल की एक्टिंग की है.
Source:
Bollywoodlife.com
प्राची देसाई अबतक TV सीरियल्स और कई शानदार बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाली कमाल की एक्ट्रेस हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: तुम्बाड़ के डायरेक्टर की सबसे Best फिल्म, ऐसा क्लाइमेक्स पूरी जिंदगी में नहीं देखा होगा
अगली वेब स्टोरी देखें.