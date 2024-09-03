तमन्ना भाटिया ने इन साउथ फिल्मों से मचाया गदर
Ankita Kumari
| Sep 03, 2024
तमन्ना भाटिया की फिल्म 'कल्लूरी' को आप अमेजन प्राइम पर एन्जॉय कर सकते हैं ।
2010 की फिल्म 'पइया' में तमन्ना भाटिया ने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीता था।
तमन्ना की फिल्म 'अयान' को आप अमेजन प्राइम पर देख सकते हैं।
2014 की फिल्म 'वीरम' भी इस लिस्ट में शामिल है।
'सिरुथाई' फिल्म में तमन्ना ने जबरदस्त एक्टिंग किया था।
तमन्ना भाटिया ने अपनी नई फिल्म 'अरणमनई 4' में काफी अच्छा एक्टिंग किया है।
2016 की फिल्म 'धर्म दुरई' में भी तमन्ना भाटिया नजर आईं थी।
2023 का फिल्म 'जेलर' का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।
