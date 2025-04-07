लगातार 21 हिट देने वाली एक्ट्रेस, जरूर देखें दिव्या भारती की ये टॉप 10 फिल्में
Mishra Rajivranjan
| Apr 07, 2025
‘शतरंज’, एक्शन से भरपूर इस फिल्म में दिव्या भारती की अदाकारी देखकर आपको मजा आ जाएगा.
विश्वात्मा दिव्या की पहली बॉलीवुड फिल्म थी. इस फिल्म से ही एक्ट्रेस इंडस्ट्री में छा गई थीं.
फिल्म ‘क्षत्रिय’ के स्टार कास्ट में कई बड़े-बड़े शामिल हैं. एक्ट्रेस दिव्या भारती इस फिल्म में संजय दत्त के अपोजिट नजर आती हैं.
एक्शन और ड्रामा से भरपूर दिव्या भारती की फिल्म दुश्मन जमाना भी आपको खूब एंटरटेन करेगी.
गीत 90s की रोमांटिक सुपरहिट फिल्मों में से एक है.
शोला और शबनम फिल्म में दिव्या भारती और गोविंदा की केमिस्ट्री देकते ही बनती हैं.
दिल ही तो है, इस फिल्म में दिव्या जैकी श्रॉफ के साथ नजर आती हैं.
दिव्या भारती की फिल्म ‘दीवाना’ एक रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है. फिल्म में दिव्या संग शाहरुख और ऋषि कपूर नजर आते हैं.
सुनील शेट्टी और दिव्या भारती स्टारर फिल्म बलवान भी एक्शन से भरपूर है. आप इसे भी एंजॉय कर सकते हैं.
