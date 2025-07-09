अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर लें ये शानदार फिल्में, सस्पेंस लवर्स के लिए हैं बेस्ट

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jul 09, 2025

'IB-71' एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है.

'आखिरी सच' फिल्म को आप डिज्नी+ हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'होस्टेजस' फिल्म की कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी.

'नवंबर स्टोरी' तमिल क्राइम फिल्म है, इसमें तमन्ना भाटिया ने शानदार एक्टिंग की है.

साउथ एक्टर प्रभास की फिल्म 'सालार' बहुत जबरदस्त है.

'यशोदा' फिल्म में सामंथा ने बहुत शानदार एक्टिंग की है.

तापसी पन्नू की फिल्म 'दोबारा' की कहानी आपको बहुत कन्फ्यूज करेगी.

