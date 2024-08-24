कल्कि के बाद प्रभास इन फिल्मों से थिएटर में मचाएंगे गदर
| Aug 24, 2024
जाने-माने एक्टर प्रभास ने इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं।
हाल ही में प्रभास की फिल्म 'कल्कि 2898 AD' ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की है।
अब प्रभास और 5 फिल्मों के साथ बड़े पर पर्दे एंट्री लेने वाले हैं।
प्रभास की आने वाली फिल्म 'फौजी' टी-सीरीज के बैनर तले बनाई जा रही है।
प्रभास की नई फिल्म 'द राजा साब' एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है।
इस लिस्ट में प्रभास की फिल्म 'कहानी' भी शामिल है।
प्रभास जल्द ही संदीप रेड्डी की फिल्म 'स्पिरिट' में लीड रोल में दिखेंगे।
प्रभास की फिल्म 'सालार 2' भी इस लिस्ट में शुमार है।
बता दें, कल्कि फिल्म का दूसरा पार्ट भी जल्द ही आने वाला है।
