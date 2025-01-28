एजेंट विनोद से लेकर जवानी जानेमन तक…, जरूर देखें सैफ अली खान की 10 शानदार फिल्में
Shreya Pandey
| Jan 28, 2025
‘हम तुम’ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. यह सैफ के करियर की सबसे सफल फिल्मों में से एक है.
‘कॉकटेल’ फिल्म प्यार और दोस्ती की कहानी पर आधारित है. यह फिल्म आप अपने दोस्तों के साथ देख सकते हैं.
‘एजेंट विनोद’ फिल्म में सैफ ने एक एजेंट की भूमिका निभाई थी, जो एक सीक्रेट मिशन पर जाता है.
‘दिल चाहता है’ फिल्म में सैफ के किरदार को लोगों ने खुब पसंद किया था.
‘लव आज कल’ फिल्म साल 2009 में रिलीज हुई थी. फिल्म में सैफ के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया.
सैफ की यह फिल्म ‘जवानी जानेमन’ साल 2020 में रिलीज हुई थी. यह फिल्म लोगों को बेहद पसंद आई थी.
‘ओमकारा’ फिल्म में सैफ ने लंगड़ा त्यागी का किरदार निभाया था. इस भूमिका के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले.
‘कच्चे धागे’ यह फिल्म साल 1999 में रिलीज हुई थी. फिल्म में सैफ के किरदार को लोगों ने खुब पसंद किया था.
‘सलाम नमस्ते’ फिल्म एक अनमैरिड कपल की कहानी है. यह फिल्म साल 2005 में रिलीज हुई थी.
एक्शन और कॉमेडी से भरपूर सैफ अली की ‘गो गोवा गॉन’ फिल्म आपको बेहद पसंद आएगी.
