रिपब्लिक डे पर फैमिली संग जरूर देखें अक्षय कुमार की ये फिल्में, देशभक्ति के रंग में रंग जाएगा परिवार
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 26, 2025
‘एयरलिफ्ट’ फिल्म में अक्षय कुमार ने 1990 में कुवैत से भारतीयों को निकालने के कहानी को दिखाया है.
साल 2025 में रिलीज हुई ‘स्काई फोर्स’ फिल्म में अक्षय कुमार ने विंग कमांडर की भूमिका निभाई है.
फिल्म ‘बेबी’ में अक्षय कुमार ने एक सीक्रेट एजेंट का किरदार निभाया है जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता है.
‘रुस्तम’ फिल्म एक भारतीय नौसेना अधिकारी की सच्ची कहानी पर आधारित है.
‘केसरी’ फिल्म में 21 सिख सैनिकों की बहादुरी की कहानी है जिन्होंने 10,000 अफगानों का सामना किया था,
अक्षय कुमार की फिल्म ‘हॉलिडे’ भी देशभक्ति से भरपूर है. इसे आप फैमिली संग देख सकते हैं.
‘बैलबॉटम’ फिल्म को भी आप रिपब्लिक डे के अवसर पर सकते हैं.
