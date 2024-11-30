मिस वर्ल्ड Aishwarya Rai ने इन 10 फिल्मों से किया था बॉक्स ऑफिस पर Rule
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 30, 2024
ऐश्वर्या राय और अनिल कपूर स्टारर फिल्म 'हमारा दिल आपके पास है' साल 2000 में आई थी और अब तक फैंस के दिलों पर राज कर रही है.
1999 में आई फिल्म 'ताल' में ऐश्वर्या राय ने अपनी एक्टिंग से कमाल कर दिया था. यह फिल्म सुपरहिट रही थी.
ऐश्वर्या राय और सलमान खान स्टारर फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' में दोनों की केमेस्ट्री ने इस मूवी को ब्लॉकबस्टर बना दिया था.
शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित स्टारर फिल्म 'देवदास' की कामयाबी ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स को ढीला कर दिया था.
हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म 'उमराव जान' में ऐश्वर्या पति अभिषेक बच्चन के साथ नजर आई थीं.
ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की फिल्म 'गुरू' ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं.
सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'रोबोट' में ऐश्वर्या राय ने अपनी खूबसूरती से सबका दिल जीत लिया था.
रियल लाइफ पर बेस्ड फिल्म 'सरबजीत' में ऐश्वर्या राय ने अपनी दमदार परफॉर्मेंस से सबको चौंका दिया था.
ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म 'जोधा अकबर' को लोग अब तक पसंद करते हैं.
ऐश्वर्या राय की साउथ फिल्म 'पोन्नियिन सेलवन' ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए की कमाई की थी.
