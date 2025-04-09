इन 7 फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं Ajay Devgn और Kajol
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 09, 2025
बॉलीवुड की मशहूर कपल जोड़ी अजय देवगन और काजोल, दोनों ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं.
इन 7 फिल्मों में दोनों ने साथ में काम किया है.
एक्शन थ्रिलर फिल्म ‘गुंडाराज’ में काजोल और अजय की जोड़ी नजर आई थी. ये फिल्म साल 1995 में रिलीज हुई थी.
रोमांटिक फिल्म ‘इश्क’ में भी दोनों ने स्क्रीन शेयर किया था.
1998 में आई फिल्म ‘प्यार तो होना ही था’ में अजय और काजोल का रोमांस देखते ही बनता है.
‘दिल क्या करे’ एक फैमिली ड्रामा फिल्म है. इसमें अजय और काजोल साथ में दिखे थे.
साल 2008 में आई रोमांटिक फिल्म ‘यू मी और हम’ में भी अजय काजोल के साथ नजर आए थे.
टूनपुर का सुपरहीरो, इस एनिमेटेड एक्शन फिल्म में भी अजय देवगन और काजोल ने साथ में काम किया था.
तानाजी, अजय देवगन की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. फिल्म में अजय देवगन और काजोल की जोड़ी लोगों ने खूब पसंद की थी.
