इन 7 फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं Ajay Devgn और Kajol

तानाजी, अजय देवगन की ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. फिल्म में अजय देवगन और काजोल की जोड़ी लोगों ने खूब पसंद की थी. Source: Bollywoodlife.com