'सिंघम अगेन' के बाद इन सीक्वल फिल्मों से गदर काटेंगे अजय देवगन
Shashikant Mishra
| Nov 03, 2024
अजय देवगन की फिल्म 'सिंघम अगेन' सिनेमाघरों में लगी है.
अजय की ये फिल्म लोगों का भरपूर मनोरंजन कर रही है.
'सिंघम अगेन' ने फर्स्ट वीकेंड में ही 100 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.
'सिंघम अगेन' के बाद अजय की पाइपलाइन में कई सीक्वल फिल्में हैं.
फिल्म 'रेड 2' 21 फरवरी, 2025 को सिनेमाघरों में आएगी.
फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' 1 मई, 2025 को रिलीज होने वाली है.
फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' साल 2025 में रिलीज होगी.
फिल्म 'गोलमाल 5' 2025 की दिवाली के आसपास आएगी.
