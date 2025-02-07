Vidaamuyarchi से पहले जरूर देख लें अजित कुमार की ये दमदार फिल्में
Mishra Rajivranjan Sushilkumar
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 07, 2025
साउथ के सुपरस्टार अजित कुमार ने एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाकेदार एंट्री की है.
Source:
Bollywoodlife.com
अजित की फिल्म 'विदामुयार्ची' 6 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. लेकिन ये फिल्में भी इनकी दमदार हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्शन से भरपूर Thunivu फिल्म आप Netflix पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Vivegam भी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
Valimai अजित की कमाल की एक्शन थ्रिलर फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
Nerkonda Paarvai एक लीगल ड्रामा है. इसे आप Prime Video पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म Billa का एक्शन कमाल का है. इस फिल्म का पार्ट 2 भी आ चुका है.
Source:
Bollywoodlife.com
Vedalam अजित की धांसू एक्शन थ्रिलर है.
Source:
Bollywoodlife.com
Veeram अजित की एक कॉमेडी एक्शन फिल्म है. इसे आप Jio Cinema और Zee5 पर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: लाल गुलाब vs गुलाबी गुलाब, रोज डे पर कौन सा गुलाब पार्टनर को देना चाहिए?
अगली वेब स्टोरी देखें.