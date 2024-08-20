झकझोर कर रख देंगी 'अजमेर सेक्स स्कैंडल' सहित इन सच्ची घटना पर बनी मूवीज

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Aug 20, 2024

'अजमेर सेक्स स्कैंडल' पर फिल्म 'अजमेर 92' बनाई गई।

Source: Bollywoodlife.com

मुंबई में सीरियल ब्लास्ट पर फिल्म 'ब्लैक फ्राइडे' बनाई गई।

फिल्म 'छपाक' में एसिड विक्टिम लक्ष्मी पर बनी है।

फिल्म 'तलवार' में आरुषि मर्डर केस की कहानी दिखाई गई।

फिल्म 'नीरजा' नीरजा भनोट की हत्या पर बनाई गई।

जेसिका लाल हत्याकांड पर फिल्म 'नो वन किल्ड जेसिका' बेस्ड है।

फिल्म 'नॉट ए लव स्टोरी' में नीरज ग्रोवर मर्डर पर बेस्ड है।

पाकिस्तान की जेल में मारे गए भारतीय सरबजीत पर फिल्म 'सरबजीत' बनी है।

फिल्म 'द अटैक 26/11' में मुंबई हमले की कहानी दिखाई गई।

