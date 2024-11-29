इन स्टार्स ने दी साल 2024 में फ्लॉप फिल्में, 25 करोड़ के बजट में बनी इस एक फिल्म ने कमाए सिर्फ 5 करोड़
इस साल बहुत सी फिल्में रिलीज हुईं, जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पीट गई हैं.
इस साल बॉलीवुड के बड़े स्टार्स अक्षय कुमार, अजय देवगन और एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपनी फिल्मों में कुछ कमाल नहीं दिखाया है.
अजय देवगन की फिल्म 'मैदान' 250 करोड़ के बजट में बनाई गई थी, मगर इसने सिर्फ 52 करोड़ रुपए का ही कारोबार किया है.
आलिया भट्ट की फिल्म 'जिगरा' को बहुत से प्लेटफॉर्म पर प्रमोट किया गया था, मगर उसके बाद भी इसने सिर्फ 35 करोड़ रुपए तक की कमाई की थी.
सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्म 'योद्धा' भी इस साल रिलीज हुई थी. ये मूवी भी ऐवरेज रही थी.
वर्सेटाइल एक्टर पंकज त्रिपाठी की फिल्म 'मैं हूं अटल' भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और 8 करोड़ रुपए में ही बॉक्स ऑफिस पर सिमट गई.
अक्षय और टाइगर जैसे बड़े स्टार्स भी इस साल फेल रहे हैं, इनकी फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही है.
विद्युत जामवाल की फिल्म 'क्रैक' भी इस लिस्ट में शामिल है.
फिल्म 'रुस्लान' को 25 करोड़ के बजट में बनाया गया था मगर इस मूवी ने सिर्फ 5 करोड़ रुपए का कारोबार किया है.
