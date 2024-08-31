300 करोड़ की फिल्म फ्लॉप होने पर रो पड़ा था ये एक्टर

Aug 31, 2024

पॉपुलर एक्टर अक्षय कुमार ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं।

वहीं अक्षय कुमार की कई फिल्में फ्लॉप भी हुई हैं।

क्या आप जानते हैं कि जब अक्षय कुमार की एक फिल्म फ्लॉप हुई थी तो वह रोने लगे थे?

बता दें, अक्षय कुमार की फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' 300 करोड़ रुपये में बनी थी।

अक्षय कुमार की फिल्म 'सम्राट पृथ्वीराज' दर्शक जुटाने में नाकाम रही थी।

'सम्राट पृथ्वीराज' के डायरेक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने एक इंटरव्यू में फिल्म को लेकर कुछ खुलासा किया था।

चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने बताया था कि अक्षय कुमार फिल्म की असफलता की वजह से काफी निराश हुए थे।

चंद्रप्रकाश ने कहा कि इस वजह से अक्षय कुमार की आंखों में आंसू आ गए थे।

चंद्रप्रकाश ने बताया कि इस फिल्म के लुक के लिए भी अक्षय को काफी ट्रोल किया गया था।

