Akshay Kumar इस मामले में हैं नंबर 1, दूर-दूर तक नहीं हैं तीनों खान स्टार्स
Shashikant Mishra
| Jan 27, 2025
बॉलीवुड के एक्शन स्टार अक्षय कुमार की फिल्म 'स्काई फोर्स' सिनेमाघरों में लगी है. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है.
अक्षय कुमार की कई फिल्मों के बाद ये 'स्काई फोर्स' को अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. एक्टर की पिछली कई फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फेल हुई हैं.
अक्षय कुमार एक मामले में नंबर 1 हैं. दरअसल, उन्होंने अब तक अपने करियर में अभी तक कई सक्सेसफुल फिल्में दी हैं. जिनमें वो बॉलीवुड के तीन खान स्टार्स से आगे हैं.
'बॉक्स ऑफिस इंडिया' की 'सक्सेस काउंट एक्टर ऑल टाइम' के मुताबिक, अक्षय कुमार ने 122 मूवीज में 2 ब्लॉकबस्टर, 13 सुपरहिट, 17 हिट, 6 सेमी हिट और 15 एवरेज मिलाकर 53 सक्सेसफुल फिल्में दी हैं.
शाहरुख खान ने 62 मूवीज में 2 ऑलटाइम ब्लॉकबस्टर, 1 सुपर ब्लॉकबस्टर, 7 ब्लॉकबस्टर, 4 सुपरहिट, 11 हिट, 5 सेमी हिट और 6 एवरेज मिलाकर 36 सक्सेसफुल फिल्में दी हैं.
सलमान खान ने 77 मूवीज में 2 ऑलटाइम ब्लॉकबस्टर, 1 सुपर ब्लॉकबस्टर, 9 ब्लॉकबस्टर, 5 सुपरहिट, 8 हिट, 8 सेमी हिट और 3 एवरेज मिलाकर 34 सक्सेसफुल फिल्में दी हैं.
आमिर खान ने 34 मूवीज में 5 ऑलटाइम ब्लॉकबस्टर, 2 ब्लॉकबस्टर, 3 सुपरहिट, 4 हिट, 1 सेमी हिट और 3 एवरेज मिलाकर 18 सक्सेसफुल फिल्में दी हैं.
