Akshay Kumar इस मामले में हैं नंबर 1, दूर-दूर तक नहीं हैं तीनों खान स्टार्स

'बॉक्स ऑफिस इंडिया' की 'सक्सेस काउंट एक्टर ऑल टाइम' के मुताबिक, अक्षय कुमार ने 122 मूवीज में 2 ब्लॉकबस्टर, 13 सुपरहिट, 17 हिट, 6 सेमी हिट और 15 एवरेज मिलाकर 53 सक्सेसफुल फिल्में दी हैं. Source: Bollywoodlife.com