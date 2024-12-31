साल 2024 में बॉलीवुड के इन बड़े स्टार्स ने दी अपने करियर की सबसे खराब Performance, ये 5 फिल्में रहीं Flop
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 31, 2024
इस साल फिल्म इंडस्ट्री के कई स्टार्स ने अपनी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं इस साल कई बड़े बैनर की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
इन 5 फिल्मों में बॉलीवुड के जाने -माने चेहरों ने काम किया था. फिर भी यह फ्लॉप रही थी.
Source:
Bollywoodlife.com
आलिया भट्ट स्टारर फिल्म 'जिगरा' से मेकर्स को बहुत ज्यादा उम्मीदें थीं. लेकिन यह उनके उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'मैदान' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हुई थी. इस फिल्म में अजय देवगन लीड में थे.
Source:
Bollywoodlife.com
अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह लुढ़क गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
'सरफिरा' में अक्षय कुमार की खराब परफॉर्मेंस ने लोगों को निराश किया था. जिसके बाद यह फिल्म बुरी तरह पिट गई थी
Source:
Bollywoodlife.com
सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म 'योद्धा' ने भी बॉक्स ऑफिस पर काफी खराब प्रदर्शन किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: कभी 50 रुपए बचाने के लिए 15 किमी पैदल चलती थीं Rupali Ganguly, आज खेलती हैं नोटों में
अगली वेब स्टोरी देखें.