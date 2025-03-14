अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की सुपरहिट फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर होती थी ब्लॉकबस्टर
Shreya Pandey
| Mar 14, 2025
‘अमर अकबर एंथोनी’ साल 1977 में आई थी. यह फिल्म तीन भाइयों की कहानी पर आधारित है.
‘परवरिश’ फिल्म में दो भाइयों की कहानी है. इसे भी आप फैमिली संग देख सकते हैं.
‘मुकद्दर का सिकंदर’ एक अनाथ लड़के की कहानी पर आधारित है. इसकी कहानी बहुत जबरदस्त है.
‘रेशमा और शेरा’ एक रोमांस ड्रामा है. इसमें वहीदा रहमान भी नजर आती हैं.
‘कुवांरा बाप’ भी जबरदस्त फिल्म है. इसे आप फ्री में यूट्यूब पर देख सकते हैं.
‘बटवारा’ एक बॉलीवुड एक्शन ड्रामा है. यह 1989 में रिलीज हुई थी.
‘जमीर’ 1975 में रिलीज हुई थी. इसकी कहानी भी बहुत शानदार है. इसमें ट्विस्ट आपके होश उड़ा देगा.
