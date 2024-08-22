25 करोड़ टिकट बिकने के बावजूद भी फ्लॉप मानी जाती है ये फिल्म
BollywoodLife
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 22, 2024
बॉलीवुड इंडस्ट्री में हर साल कई फिल्में बनाई जाती है।
Bollywoodlife.com
मेकर्स फिल्म को बेस्ट बनाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा देते हैं।
Bollywoodlife.com
लेकिन ऐसी कई फिल्में हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाती हैं।
Bollywoodlife.com
सालों पहले भी अमिताभ बच्चन की एक ऐसी फिल्म आई थी, जो फ्लॉप मानी जाती है।
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन की ये फिल्म कोई और नहीं बल्कि 'शोले' है।
Bollywoodlife.com
फिल्म 'शोले' अब तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली भारतीय फिल्म है।
Bollywoodlife.com
'शोले' फिल्म की 25 करोड़ टिकटें बेची गई थीं, फिर भी ये भी फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी।
Bollywoodlife.com
दरसल जब फिल्म ‘शोले’ रिलीज हुई थी, तो दो दिन तक थिएटर्स खाली पड़े रहे थे।
Bollywoodlife.com
बता दें, 'शोले' फिल्म का रिकॉर्ड अभी तक आरआरआर, पठान, जवान, कल्कि जैसी फिल्में भी नहीं तोड़ पाई हैं।
Bollywoodlife.com
