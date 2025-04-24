इन 10 फिल्मों में अमिताभ बच्चन ने निभाया है डबल रोल
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 24, 2025
ब्लॉकबस्टर फिल्म डॉन में अमिताभ बच्चन ने डबल रोल निभाया था. एक किरदार डॉन का और एक सीधे-साधे विजय का.
अमिताभ बच्चन की फिल्म महान 1983 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का डबल रोल नहीं, ट्रिपल रोल रहता है.
अमिताभ बच्चन अपनी फिल्म अकेला में भी डबल रोल में थे. फिल्म में दोनों जुड़वा होते हैं.
तूफान एक सुपरहीरो वाली फिल्म थी. फिल्म में अमिताभ बच्चन डबल रोल निभाते हैं.
1986 में आई फिल्म आखिरी रास्ता में भी अमिताभ बच्चन डबल रोल में नजर आए थे.
अपनी कॉमेडी-ड्रामा फिल्म सत्ते पे सत्ता में उन्होंने रवि और उसके क्रिमिनल हमशक्ल बाबू का रोल निभाया.
अमिताभ बच्चन और गोविंदा की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां में दोनों का डबल रोल होता है.
फिल्म लाल बादशाह में अमिताभ बच्चन ने लाल बादशाह और उसके पिता का रोल निभाया है.
फिल्म देश प्रेमी में अमिताभ ने दोनों बाप और बेटे का किरदार निभाया था.
सूर्यवंशम तो आपने देखी ही होगी. फिल्म में अमिताभ बच्चन ने डबल रोल निभाया है.
