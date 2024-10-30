82 साल की उम्र में भी इन अपकमिंग फिल्मों से थिएटर हिलाएंगे अमिताभ
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 30, 2024
बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन सालों से इंडस्ट्री में अपना जादू दिखा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन 82 साल की उम्र में भी कई बेहतरीन हिट फिल्में दे रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आइए आपको बताते हैं अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्मों के लिस्ट के नाम.
Source:
Bollywoodlife.com
'ब्रह्मास्त्र' के पार्ट 1 की तरह इसके सीक्वल में भी अमिताभ बच्चन नजर आ सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'कल्कि 2898 एडी 2' में अमिताभ बच्चन एक बार फिर अश्वत्थामा के किरदार में नजर आएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में 'आंखें-2' का नाम भी शुमार है.
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन जल्द ही फिल्म 'तेरा यार हूं मैं' में अभिनय करते नजर आएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
'सेक्शन 84' फिल्म में अमिताभ और अभिषेक बनर्जी पहली बार स्क्रीन शेयर करते दिखाई पड़ेंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्मों के लिस्ट में 'आंख मिचौली 2' भी शामिल है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ऐश्वर्या की इस आदत से चिढ़ते हैं अमिताभ बच्चन
अगली वेब स्टोरी देखें.