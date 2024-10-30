82 साल की उम्र में भी इन अपकमिंग फिल्मों से थिएटर हिलाएंगे अमिताभ

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 30, 2024

बॉलीवुड के बिग बी यानी अमिताभ बच्चन सालों से इंडस्ट्री में अपना जादू दिखा रहे हैं.

अमिताभ बच्चन 82 साल की उम्र में भी कई बेहतरीन हिट फिल्में दे रहे हैं.

आइए आपको बताते हैं अमिताभ बच्चन की आने वाली फिल्मों के लिस्ट के नाम.

'ब्रह्मास्त्र' के पार्ट 1 की तरह इसके सीक्वल में भी अमिताभ बच्चन नजर आ सकते हैं.

फिल्म 'कल्कि 2898 एडी 2' में अमिताभ बच्चन एक बार फिर अश्वत्थामा के किरदार में नजर आएंगे.

इस लिस्ट में 'आंखें-2' का नाम भी शुमार है.

अमिताभ बच्चन जल्द ही फिल्म 'तेरा यार हूं मैं' में अभिनय करते नजर आएंगे.

'सेक्शन 84' फिल्म में अमिताभ और अभिषेक बनर्जी पहली बार स्क्रीन शेयर करते दिखाई पड़ेंगे.

अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्मों के लिस्ट में 'आंख मिचौली 2' भी शामिल है.

