'अंकुर' से लेकर 'जुबैदा' तक, Shyam Benegal ने इंडस्ट्री को दी ये बेहतरीन फिल्में
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 23, 2024
डायरेक्टर श्याम बेनेगल का निधन हो गया है. उन्होंने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्म बनाईं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'अंकुर' साल 1974 में रिलीज हुई थी. ये उनकी पहली फिल्म थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'निशांत' साल 1975 में रिलीज हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
साल 1976 में फिल्म 'मंथन' ने सिनेमाघरों में दस्तक दी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'भूमिका' साल 1977 में रिलीज की गई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
साल 1981 में फिल्म 'कलयुग' रिलीज हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'मंडी' साल 1983 में आई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'मम्मो' साल 1994 में सिनेमाघरों में आई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
साल 2001 में फिल्म 'जुबैदा' आई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बॉलीवुड की इस दीवा को देखकर उछल पड़ते थे Rishi kapoor और Vinod Khanna, कुछ ऐसा था उनका Aura
अगली वेब स्टोरी देखें.