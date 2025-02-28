शापित गुड़ियों पर बनी हैं ये खतरनाक हॉरर फिल्में, डरावने सीन देखने के बाद फेंक देंगे खिलौनें

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 28, 2025

अगर आप हॉरर फिल्में देखने के शौकीन हैं तो आपको हॉरर डॉल्स की मूवीज जरूर देखनी चाहिए.

इन फिल्मों को देख डर से आपकी चीख निकल जाएगी. फिल्म की कहानी भी बेहद जबरदस्त है.

‘एनाबेल’ एक शापित गुड़िया की कहानी है जो एक परिवार के जीवन को तबाह कर देती है.

‘चाइल्ड्स प्ले’ एक खिलौने की कहानी है जिसमें एक सीरियल किलर की आत्मा समा जाती है.

‘डेड साइलेंस’ एक कठपुतली की कहानी है जो अपने मालिकों को मार डालती है. इसके डरावने सीन देख रूह कांप जाएगी.

‘डॉल्स’ एक बूढ़े जोड़े की कहानी को दिखाता है जो खिलौने बनाते हैं. उन खिलौनों में बुरी आत्माएं समा जाती हैं.

‘डेमोनिक टॉयज’ फिल्म में बहुत सारे खिलौनें को दिखाया जाता है, जो जीवित हो जाते हैं और आतंक मचाते हैं.

‘द बॉय’ खौफनाक गुड़िया की कहानी है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक नानी हॉरर होम में फंस जाती है.

