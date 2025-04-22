अनुराग कश्यप की ब्लॉकबस्टर और सुपरहिट फिल्में सीरीज, देखने बैठ जाएंगे तो नहीं हटा पाएंगे नजरें
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 22, 2025
black friday
'नो स्मोकिंग' फिल्म की कहानी भी आपके होश उड़ा देगी. इसमें जॉन अब्राहम ने लीड रोल निभाया था.
'गुलाल' फिल्म भी एक थ्रिलर फिल्म है. यह साल 2009 में आई थी. इसे लोगों ने बहुत पसंद किया था.
'गैंग्स ऑफ वासेपुर' की कहानी आज भी लोगों को बहुत पसंद आती है. यह साल 2012 में आई थी.
'अग्ली' फिल्म साल 2013 में आई थी. अनुराग कश्यप की यह फिल्म भी सस्पेंस से लबरेज है.
'रमन राघव 2.0' में एक साइको किलर की कहानी दिखाई गई है. यह साल 2016 में आई थी.
'मनमर्जियां' फिल्म भी बहुत जबरदस्त है. इसमें विक्की कौशल सहित कई कलाकार शामिल हैं.
