एक्शन+सस्पेंस के हैं फैन? तो जरूर देखें ये 7 फिल्में, दिमाग का ताला खुल जाएगा
Mishra Rajivranjan
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 26, 2025
फिल्म Kaashi in Search of Ganga एक कमाल की सस्पेंस मूवी है. इसे आप Zee5 पर देख सकते हैं.
Netflix पर आप Bhakshak फिल्म देखें.
थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर फिल्म Not a Love Story आपको खूब पसंद आएगी.
विक्की कौशल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म Raman Raghav 2.0 देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा.
Talvar फिल्म की कहानी दिल्ली में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है.
आप कश्मीरी पंडितों का दर्द बयां करती फिल्म The Kashmir Files देख सकते हैं.
मुंबई में हुए आतंकी हमलों पर बनी फिल्म The Attacks of 26/11 को आप फ्री में YouTube पर देख सकते हैं.
