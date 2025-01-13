बजट 45 करोड़ रुपये और कमाई 38 हजार रुपए, सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म नहीं बेच पाई थी 300 टिकट
Shashikant Mishra
| Jan 12, 2025
अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर की फिल्म 'द लेडी किलर' साल 2023 में रिलीज हुई थी.
फिल्म 'द लेडी किलर' बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी.
इस फिल्म को 45 करोड़ रुपये के बजट से बनाया गया था और इसकी कमाई करीब 38000 रुपये हुई थी.
यहां तक कि फिल्म 'द लेडी किलर' के 300 टिकट भी नहीं बिक पाए थे.
अर्जुन कपूर और भूमि पेडनेकर की इस फिल्म को ओटीटी के लिए खरीदार भी नहीं मिले थे.
मेकर्स ने फिल्म 'द लेडी किलर' को टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया था.
इस तरह से फिल्म 'द लेडी किलर' ने मेकर्स का काफी नुकसान करवाया था.
