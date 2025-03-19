विजय देवकोंडा की सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में, दमदार कहानी देख आ जाएगा मजा
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 19, 2025
‘अर्जुन रेड्डी’ फिल्म विजय देवरकोंडा के करियर की शानदार फिल्म है. इसमें एक शानदार लव स्टोरी दिखाया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘गीता गोविंदम’ में विजय देवरकोंडा ने रश्मिका मंदाना के साथ काम किया था. यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी.
Source:
Bollywoodlife.com
‘डियर कॉमरेड’ में विजय के साथ रश्मिका ने काम किया था. यह फिल्म भी लोगों को बहुत पसंद आई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
‘लाइगर’ साल 2022 में आई थी. एक्शन से भरी हुई यह फिल्म भी शानदार थी.
Source:
Bollywoodlife.com
‘नुव्विला’ साल 2011 में रिलीज हुआ था. यह फिल्म विजय देवरकोंडा की पहली तेलुगु फिल्म थी.
Source:
Bollywoodlife.com
‘येवड़े सुब्रमण्यम’ साल 2015 में आई थी. इस फिल्म ने विजय देवरकोंडा को पहचान दिलाने में मदद की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
‘महानती’ इसमें विजय के साथ कीर्ति सुरेश ने लीड रोल निभाया है. इसकी कहानी भी बहुत शनदार है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सिर्फ 2 साल में 21 हिट फिल्में, जिंदा होती तो आज श्रीदेवी से भी बड़ी स्टार बनती ये एक्ट्रेस
अगली वेब स्टोरी देखें.