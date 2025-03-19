विजय देवकोंडा की सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में, दमदार कहानी देख आ जाएगा मजा

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 19, 2025

‘अर्जुन रेड्डी’ फिल्म विजय देवरकोंडा के करियर की शानदार फिल्म है. इसमें एक शानदार लव स्टोरी दिखाया गया है.

‘गीता गोविंदम’ में विजय देवरकोंडा ने रश्मिका मंदाना के साथ काम किया था. यह एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी.

‘डियर कॉमरेड’ में विजय के साथ रश्मिका ने काम किया था. यह फिल्म भी लोगों को बहुत पसंद आई थी.

‘लाइगर’ साल 2022 में आई थी. एक्शन से भरी हुई यह फिल्म भी शानदार थी.

‘नुव्विला’ साल 2011 में रिलीज हुआ था. यह फिल्म विजय देवरकोंडा की पहली तेलुगु फिल्म थी.

‘येवड़े सुब्रमण्यम’ साल 2015 में आई थी. इस फिल्म ने विजय देवरकोंडा को पहचान दिलाने में मदद की थी.

‘महानती’ इसमें विजय के साथ कीर्ति सुरेश ने लीड रोल निभाया है. इसकी कहानी भी बहुत शनदार है.

