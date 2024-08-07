अवतार ही नहीं ये हैं हॉलीवुड के टॉप 9 शानदार VFX फिल्में
BollywoodLife
| Aug 07, 2024
'अवतार' फिल्म में हाई क्वालिटी वीएफएक्स देखने के लिए मिला था।
2012 की फिल्म 'द एवेंजर्स' में काफी अच्छा वीएफएक्स दिखाया गया था।
'जुरासिक पार्क' की वीएफएक्स क्वालिटी देखने के बाद लोग तारीफे करते नहीं थक रहें थे।
हॉलीवुड फिल्म 'द मैट्रिक्स' का वीएफएक्स शानदार था।
'द डार्क नाईट' फिल्म का वीएफएक्स शॉट्स बहुत ही अद्भुत था।
2013 की फिल्म 'ग्रेविटी' का नाम इस लिस्ट में शुमार है।
हॉलीवुड फिल्म '2012' में भी जबरदस्त वीएफएक्स देखने को मिला था।
2005 की फिल्म 'किंग कांग' में काफी अच्छा वीएफएक्स दिखाया गया था।
इस लिस्ट में 'द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स: द रिटर्न ऑफ द किंग' भी शामिल है।
